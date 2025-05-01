Госкомиссия: На дороге Аскеран-Ходжалы найдено массовое захоронение с останками не менее 7 гражданских - ВИДЕО

В апреле на освобожденных территориях были найдены два массовых захоронения, одно из которых с останками не менее 7 человек - на дороге Аскеран-Ходжалы.

В апреле на освобожденных территориях были найдены два массовых захоронения, одно из которых с останками не менее 7 человек - на дороге Аскеран-Ходжалы.

Как сообщает Report, об этом заявил замглавы рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

Самедов подчеркнул, что согласно заключению экспертов останки принадлежат гражданским лицам, пропавшим без вести в годы Первой Карабахской войны.

Второе массовое захоронение, по словам Самедова, найдено неподалеку от города Шуша, на пересечении дорог Шуша-Ханкенди и Шуша-Лачын. "Здесь были найдены останки по меньшей мере 5 человек. Захоронение было найдено в ходе строительных работ. Останки уже эксгумированы", - сказал он.