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Госкомиссия: На дороге Аскеран-Ходжалы найдено массовое захоронение с останками не менее 7 гражданских - ВИДЕО

Госкомиссия: На дороге Аскеран-Ходжалы найдено массовое захоронение с останками не менее 7 гражданских - ВИДЕО В апреле на освобожденных территориях были найдены два массовых захоронения, одно из которых с останками не менее 7 человек - на дороге Аскеран-Ходжалы.
Внутренняя политика
1 мая 2025 г. 12:24
Госкомиссия: На дороге Аскеран-Ходжалы найдено массовое захоронение с останками не менее 7 гражданских - ВИДЕО

В апреле на освобожденных территориях были найдены два массовых захоронения, одно из которых с останками не менее 7 человек - на дороге Аскеран-Ходжалы.

Как сообщает Report, об этом заявил замглавы рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

Самедов подчеркнул, что согласно заключению экспертов останки принадлежат гражданским лицам, пропавшим без вести в годы Первой Карабахской войны.

Второе массовое захоронение, по словам Самедова, найдено неподалеку от города Шуша, на пересечении дорог Шуша-Ханкенди и Шуша-Лачын. "Здесь были найдены останки по меньшей мере 5 человек. Захоронение было найдено в ходе строительных работ. Останки уже эксгумированы", - сказал он.

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Версия на английском языке ФотоState commission: Mass grave with remains of at least 7 civilians found on Askaran-Khojaly road - VIDEO
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komissiyası: Xocalıda yeddi itkin mülki şəxsə aid meyit qalıqları tapılıb - VİDEO

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