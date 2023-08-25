Госкомиссия: Дальнейшая судьба более 140 человек, содержавшихся в Шушинской тюрьме, неизвестна

"Дальнейшая судьба более 140 человек, содержавшихся в Шушинской тюрьме, неизвестна".

Дальнейшая судьба более 140 человек, содержавшихся в Шушинской тюрьме, неизвестна.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил сотрудник рабочей группы Государственной комиссии по делам заложников, военнопленных и без вести пропавших граждан Заур Исмаилов.

По его словам, в ходе операции "Дашалты", проведенной в январе 1992 года, без вести пропали 44 наших военнослужащих: "Пока опознаны семеро из них. Продолжаются работы по поиску остальных. В общей сложности в направлении Шушинской тюрьмы проведен поиск в два этапа и обнаружены останки 31 человека. Наличие среди них военных или гражданских лиц будет установлено после экспертизы. Всего в Шушинской тюрьме содержалось в плену и заложниках 360 человек. Дальнейшая судьба более 140 из них пока неизвестна”.