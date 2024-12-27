Госкомиссия: Баку требует всестороннего и объективного расследования причин крушения лайнера AZAL

Азербайджан настаивает на прозрачном, объективном и всестороннем изучении обстоятельств крушения пассажирского лайнера AZAL в Казахстане, приведшего к гибели 26 граждан страны.

Азербайджан настаивает на прозрачном, объективном и всестороннем изучении обстоятельств крушения пассажирского лайнера AZAL в Казахстане, в результате которого погибли 26 граждан страны.

Как сообщает Report, об этом заявили члены госкомиссии по расследованию авиакатастрофы на сегодняшнем заседании.

Участники заседания также подчеркнули, что Баку требует информирования общественности о результатах расследования инцидента.

В настоящее время расследование продолжается в рамках специальной комиссии, сформированной Казахстаном.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

В тот же день по поручению президента Ильхама Алиева была создана госкомиссия для расследования причин крушения самолета AZAL.