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Госкомиссия: Армянами целенаправленно уничтожено несколько массовых захоронений в Карабахе

Госкомиссия: Армянами целенаправленно уничтожено несколько массовых захоронений в Карабахе 10:22
Внутренняя политика
2 октября 2024 г. 10:51
Госкомиссия: Армянами целенаправленно уничтожено несколько массовых захоронений в Карабахе

В результате раскопок и мониторинга, проведенных Государственной комиссией с участием экспертов на освобожденных от оккупации территориях в текущем году, установлено, что в период с момента подписания трехсторонней декларации в ноябре 2020 года и до начала антитеррористической операции в сентябре 2023 года сепаратистским режимом целенаправленно разрушено в Карабахе несколько массовых захоронений, места которых известны Государственной комиссии и Международному комитету Красного Креста (МККК).

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести Али Нагиев на международной конференции на тему "Проблемы пропавших без вести: право семей на правду", проходящей в Баку.

По его словам, в качестве примера можно привести известные Госкомиссии массовые захоронения в селе Гарадаглы (Ходжавендский район), селе Дахраз (Ходжалинский район) и селе Сырхавенд (Агдеринский район):

"Известно, что эти и другие массовые захоронения были целенаправленно разрушены армянами, чтобы скрыть следы своих военных преступлений. Эти факты являются ярким примером неуважения к международному праву, а также к семьям пропавших без вести и в целом к человечеству".

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Версия на английском языке State Commission: Armenians deliberately destroyed several mass graves in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: Qarabağda bir neçə kütləvi məzarlıq məqsədyönlü şəkildə məhv edilib

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