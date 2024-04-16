Госфонд призвал граждан не обращаться к посредникам за получением соцпомощи

Государственный фонд социальной защиты призвал граждан не доверять посредникам подачу заявок на получение адресной социальной помощи.
Как сообщили Report в фонде, встречаются случаи, когда посредники присваивают средства граждан, обещая им якобы помочь в получении адресной соцпомощи.
В ведомстве напомнили, что вся процедура от обращения до назначения социальной помощи происходит в электронном формате без возможности вмешательства извне.
"Обращение также рассматривается через электронную систему. Решение о назначении или отказе в назначении помощи принимается в электронном порядке и граждане получают SMS-уведомление об этом", - добавили в фонде.