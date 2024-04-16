Госфонд призвал граждан не обращаться к посредникам за получением соцпомощи

Государственный фонд социальной защиты призвал граждан не доверять посредникам подачу заявок на получение адресной социальной помощи.

Государственный фонд социальной защиты призвал граждан не доверять посредникам подачу заявок на получение адресной социальной помощи.

Как сообщили Report в фонде, встречаются случаи, когда посредники присваивают средства граждан, обещая им якобы помочь в получении адресной соцпомощи.

В ведомстве напомнили, что вся процедура от обращения до назначения социальной помощи происходит в электронном формате без возможности вмешательства извне.

"Обращение также рассматривается через электронную систему. Решение о назначении или отказе в назначении помощи принимается в электронном порядке и граждане получают SMS-уведомление об этом", - добавили в фонде.