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Госфонд призвал граждан не обращаться к посредникам за получением соцпомощи

Госфонд призвал граждан не обращаться к посредникам за получением соцпомощи Государственный фонд социальной защиты призвал граждан не доверять посредникам подачу заявок на получение адресной социальной помощи.
Внутренняя политика
16 апреля 2024 г. 19:55
Госфонд призвал граждан не обращаться к посредникам за получением соцпомощи

Государственный фонд социальной защиты призвал граждан не доверять посредникам подачу заявок на получение адресной социальной помощи.

Как сообщили Report в фонде, встречаются случаи, когда посредники присваивают средства граждан, обещая им якобы помочь в получении адресной соцпомощи.

В ведомстве напомнили, что вся процедура от обращения до назначения социальной помощи происходит в электронном формате без возможности вмешательства извне.

"Обращение также рассматривается через электронную систему. Решение о назначении или отказе в назначении помощи принимается в электронном порядке и граждане получают SMS-уведомление об этом", - добавили в фонде.

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