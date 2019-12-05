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Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 11,8 млн манатов

Госагентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 11,8 млн AZN
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению реконструкции автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения реконструкции автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 11,8 млн манатов.

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