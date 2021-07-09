Госагентству автодорог выделено 6,2 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку".
Как передает Report, распоряжением, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 6,2 миллиона (шесть миллионов двести тысяч) манатов.