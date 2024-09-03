Госагентство закрыло газозаправочную станцию в Гедабеке после выявленных нарушений

Госагентство при Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) приостановило деятельность газозаправочной станции в Гедабейском районе из-за грубых нарушений правил безопасности, представлявших угрозу для жизни и здоровья людей.

Госагентство при Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) приостановило деятельность газозаправочной станции в Гедабекском районе из-за грубых нарушений правил безопасности, представлявших угрозу для жизни и здоровья людей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

Сотрудники Государственного агентства по безопасному ведению работ в промышленности и горно-промысловому надзору провели плановую проверку на расположенной в селе Дюзюрд газозаправочной станции, принадлежащей Эльнуру Вахид оглу Искендерову.

В ходе проверки выявлены нарушения, которые могли создать угрозу для жизни и здоровья людей. В частности, установлено, что на объекте истек срок эксплуатации одной из емкостей, не проводились должные технические осмотры оборудования, не проверялись контрольно-измерительные приборы и защитные устройства.

"Учитывая невозможность немедленного устранения выявленных нарушений, а также опасность, которую они представляют для жизни и здоровья людей, сотрудники агентства приостановили деятельной газозаправочной станции. Копия акта с перечнем нарушений и решение агентства были вручены владельцу объекта", - заявили в ведомстве.