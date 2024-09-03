О нас

Госагентство закрыло газозаправочную станцию в Гедабеке после выявленных нарушений 

Госагентство закрыло газозаправочную станцию в Гедабеке после выявленных нарушений  Госагентство при Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) приостановило деятельность газозаправочной станции в Гедабейском районе из-за грубых нарушений правил безопасности, представлявших угрозу для жизни и здоровья людей.
Внутренняя политика
3 сентября 2024 г. 11:20
Госагентство закрыло газозаправочную станцию в Гедабеке после выявленных нарушений 

Госагентство при Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) приостановило деятельность газозаправочной станции в Гедабекском районе из-за грубых нарушений правил безопасности, представлявших угрозу для жизни и здоровья людей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

Сотрудники Государственного агентства по безопасному ведению работ в промышленности и горно-промысловому надзору провели плановую проверку на расположенной в селе Дюзюрд газозаправочной станции, принадлежащей Эльнуру Вахид оглу Искендерову.

В ходе проверки выявлены нарушения, которые могли создать угрозу для жизни и здоровья людей. В частности, установлено, что на объекте истек срок эксплуатации одной из емкостей, не проводились должные технические осмотры оборудования, не проверялись контрольно-измерительные приборы и защитные устройства.

"Учитывая невозможность немедленного устранения выявленных нарушений, а также опасность, которую они представляют для жизни и здоровья людей, сотрудники агентства приостановили деятельной газозаправочной станции. Копия акта с перечнем нарушений и решение агентства были вручены владельцу объекта", - заявили в ведомстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоGədəbəydə maye qazdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb

Экслюзивные новости

Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi