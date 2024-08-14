Госагентство: Принимаются меры для решения проблемы с водоснабжением ряда районов Баку

Госагентство: Принимаются меры для устранения перебоев в водоснабжении абонентов в ряде районов Баку

Госагентство водных ресурсов Азербайджана принимает меры для решения проблемы с водоснабжением абонентов в ряде столичных районов, куда питьевая вода поступает по ремонтируемой на данный момент линии Огуз-Габала-Баку.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил глава пресс-службы Объединенной службы водоснабжения крупных городов при Госагентстве Джейхун Мусаоглу.

По его словам, принимаются все необходимые меры для обеспечения подачи воды в эти районы по альтернативным источникам.

Мусаоглу также подчеркнул, что в настоящий момент проблема с подачей воды сохраняется, однако абонентов обеспечивают водой по графикам.

Отметим, что в связи с ремонтно-восстановительными работами на водопроводе Огуз-Габала-Баку возникли проблемы с подачей воды в Ясамальский, Сабаильский, Насиминский, Бинагадинский, Сабунчинский, Хазарский, Сураханский, Раманинский и Пираллахинский районы Баку. Ремонтно-восстановительные работы на линии планируется завершить к вечеру 16 августа.