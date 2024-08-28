Госагентство прокомментировало информацию о передаче гражданину больных овец по программе самозанятости

В Государственном агентстве занятости Азербайджана прокомментировали распространенную в соцсетях информацию о передаче жителю Бардинского района больных овец.

В Государственном агентстве занятости Азербайджана прокомментировали распространенную в соцсетях информацию о передаче жителю Бардинского района больных овец.

В ответ на запрос Report в агентстве отметили, что месяц назад при передаче жителю Барды Агаеву Имамгулу Эльдар оглу активов в рамках программы самозанятости последний письменно подтвердил передачу ему здоровых животных, а 5 августа обратился в Карабахский региональный центр DOST, сообщив о гибели одного из них.

"Гражданину было рекомендовано собрать необходимые документы, в том числе акт о смерти животного, протокол вскрытия, результаты лабораторных исследований и фотографии. 23 августа гражданин вновь обратился и предоставил акт, составленный ветеринаром Агентства по продбезопасности. В нем было указано, что животное погибло более 10 дней назад, что делает невозможным вскрытие для установления причин смерти. В то же время в документе указано, что у погибшего животного нет бирки в ухе, в связи с чем невозможно определить, было ли оно передано в рамках программы самозанятости", - говорится в заявлении агентства.