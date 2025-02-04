Госагентство отреагирует на нарушение в надписи в "Русском доме" в Баку

Государственное рекламное агентство Азербайджана (ADRA) примет меры в рамках своих полномочий в связи с нарушением в надписи у входа в "Русский дом" в Баку.
Об этом сообщили в ADRA в ответ на запрос Report.
В агентстве напомнили, что согласно законам "О рекламе" и "О государственном языке Азербайджанской Республики", реклама на рекламных конструкциях может содержать иностранные языки наряду с азербайджанским по требованию рекламодателя. Однако текст на иностранном языке должен располагаться после текста на государственном языке и не превышать его по площади.
"В рамках полномочий, предоставленных Агентству соответствующими законодательными актами, будут приняты все надлежащие меры в связи с указанным фактом нарушения требований закона", - подчеркнули в ADRA.
В ADRA добавили, что при обнаружении нарушений агентство составляет акт и выдает обязательное к исполнению предписание рекламораспространителю об устранении нарушений в течение 5 дней. Если требования не выполняются, принимаются меры по прекращению распространения рекламы.
Кроме того, ADRA принимает меры согласно Кодексу об административных правонарушениях при обнаружении признаков правонарушений в действиях рекламодателей и распространителей, а при признаках преступления информирует соответствующие органы.
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