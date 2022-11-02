О нас

Госагентство МЧС начало оказывать услуги в ASAN xidmət

Госагентство МЧС начало оказывать услуги в ASAN xidmət Госагентство по охране труда в промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) начало работать в центре ASAN Xidmət.
Внутренняя политика
2 ноября 2022 г. 11:28
Госагентство МЧС начало оказывать услуги в ASAN xidmət

Госагентство по охране труда в промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) начало работать в центре ASAN Xidmət.

Как сообщает Report, на первоначальном этапе предприниматели смогут воспользоваться услугами агентства в ASAN Xidmət №7 в Баку.

Посредством центра предприниматели смогут получить "Выписку о регистрации в государственном реестре потенциально опасных объектов" и "специальное разрешение” на оборот предметов с ограниченным гражданским оборотом (взрывчатые вещества и устройства, быстровоспламеняющиеся вещества и пиротехнические изделия).

На мероприятии в связи с этим было отмечено, что постепенно процесс планируется внедрять и в других центрах в Баку и регионах. На очередном этапе планируется увеличить количество предоставляемых услуг.

Оказание указанных услуг в центре ASAN xidmət послужит повышению прозрачности, упрощению процесса и повышению удовлетворенности предпринимателей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоFHN-in Dövlət Agentliyi “ASAN xidmət”də fəaliyyətə başlayıb

Самое читаемое

Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
Советник посольства: Китайские компании заинтересованы в cотрудничестве с Азербайджаном
Советник посольства: Китайские компании заинтересованы в cотрудничестве с Азербайджаном
26 октября 2022 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi