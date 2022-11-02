Госагентство МЧС начало оказывать услуги в ASAN xidmət

Госагентство по охране труда в промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) начало работать в центре ASAN Xidmət.

Госагентство по охране труда в промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) начало работать в центре ASAN Xidmət.

Как сообщает Report, на первоначальном этапе предприниматели смогут воспользоваться услугами агентства в ASAN Xidmət №7 в Баку.

Посредством центра предприниматели смогут получить "Выписку о регистрации в государственном реестре потенциально опасных объектов" и "специальное разрешение” на оборот предметов с ограниченным гражданским оборотом (взрывчатые вещества и устройства, быстровоспламеняющиеся вещества и пиротехнические изделия).

На мероприятии в связи с этим было отмечено, что постепенно процесс планируется внедрять и в других центрах в Баку и регионах. На очередном этапе планируется увеличить количество предоставляемых услуг.

Оказание указанных услуг в центре ASAN xidmət послужит повышению прозрачности, упрощению процесса и повышению удовлетворенности предпринимателей.