Городское население в Азербайджане увеличилось почти на 5% за более чем полвека

Городское население в Азербайджане увеличилось почти на 5 процентов за минувшие 53 года.
Как сообщает Report, об этом сказал завотделом градостроительства Государственного главного проектного института "Azərdövlətlayihə" Рафик Мирзаев на панельной дискуссии в рамках впервые проходящего в Азербайджане форума "Культурное наследие".
Он не считает прирост городского населения проявлением урбанизации: "Дело в неравномерном распределении населения по территории республики. 42 процента городского населения страны проживает в Баку, что составляет 23 процента от общей численности населения".