Городское население в Азербайджане увеличилось почти на 5% за более чем полвека

Городское население в Азербайджане увеличилось почти на 5% за более чем полвека

Городское население в Азербайджане увеличилось почти на 5 процентов за минувшие 53 года.

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Городское население в Азербайджане увеличилось почти на 5 процентов за минувшие 53 года. Как сообщает Report, об этом сказал завотделом градостроительства Государственного главного проектного института "Azərdövlətlayihə" Рафик Мирзаев на панельной дискуссии в рамках впервые проходящего в Азербайджане форума "Культурное наследие". Он не считает прирост городского населения проявлением урбанизации: "Дело в неравномерном распределении населения по территории республики. 42 процента городского населения страны проживает в Баку, что составляет 23 процента от общей численности населения". Подпишитесь на наш Telegram канал