О нас

Городское население в Азербайджане увеличилось почти на 5% за более чем полвека

Городское население в Азербайджане увеличилось почти на 5% за более чем полвека Городское население в Азербайджане увеличилось почти на 5 процентов за минувшие 53 года.
Внутренняя политика
19 декабря 2023 г. 16:37
Городское население в Азербайджане увеличилось почти на 5% за более чем полвека

Городское население в Азербайджане увеличилось почти на 5 процентов за минувшие 53 года.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом градостроительства Государственного главного проектного института "Azərdövlətlayihə" Рафик Мирзаев на панельной дискуссии в рамках впервые проходящего в Азербайджане форума "Культурное наследие".

Он не считает прирост городского населения проявлением урбанизации: "Дело в неравномерном распределении населения по территории республики. 42 процента городского населения страны проживает в Баку, что составляет 23 процента от общей численности населения".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Son 53 ildə Azərbaycanda şəhər əhalisi 5 faizə yaxın artıb

Экслюзивные новости

Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi