Лачын - город, в который вернулась жизнь

По поручению президента Ильхама Алиева началось возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачын. Группа лачынцев 28 мая вернулась в родной город спустя 31 год. На первом этапе в город были переселены 20, на последующих 22 и 13 се

По поручению президента Ильхама Алиева началось возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачын. Группа лачынцев 28 мая вернулась в родной город спустя 31 год. На первом этапе в город были переселены 20, на последующих 22 и 13 семей. Переселение семей продолжится.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, возвратившиеся в отчий край лачынцы совершили первую остановку на реке Хакари.

Жительница Лачына Ирада Гусейнова назвала чудом тот факт, что в городе удалось создать подобные условия за короткий срок: "Я знала, что в городе идут строительные и восстановленные работы, но настолько быстро их могли выполнить только президент и государство Азербайджана. Все лачынцы с нетерпением ждали этого дня".

Другая жительница Лачына Туту Мамедова отметила, что торопится начать преподавать лачынским детям: "31 год я работала в Баку учителем математики, сейчас я хочу сыграть свою роль в обучении лачынских детей".

Возвратившиеся в Лачын семьи получили ключи и отправились в свои дома.

Мы встретили утро в Лачыне. Спустя 31 год улицы и дворы города наполнились смехом и дружескими разговорами.

Мы вошли в один из домов, где нас приняла семья Гасановых. Бывший вынужденный переселенец Рамиз Гасанов поделился впечатлениями от первого проведенного в Лачыне дня: "Спустя много лет мы вернулись в Лачын. Нас силой изгнали с этой земли. Наши земли были оккупированы, но к счастью, мы вернулись в родной край".

Его супруга Шафига Вердиева отметила, что всегда верила в то, что дням вдали от Лачына придет конец. По ее словам, словно закончился 31-летний сон: "Здесь мой отчий дом. Здесь прошли дни моего детства. Сейчас к нам снова стучатся наши старые соседи, мы вспоминаем прошлое. Однако спустя долгое время, вспоминая прошлое, мы не тоскуем, а радуемся".

Отметим, что согласно генплану, в Лачыне восстанавливаются 700 зданий. Из них 620 – частные дома, 9 - многоэтажные жилые дома. Также реконструируется 71 административное здание.