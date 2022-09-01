Город Лачын, подвергшийся армянскому вандализму

Находившийся в течение 30 лет под армянской оккупацией город Лачын подвергся вандализму.

Находившийся в течение 30 лет под армянской оккупацией город Лачын подвергся вандализму.

Как сообщает командированный в Лачын корреспондент Report, перед тем, как покинуть город, армяне разобрали двери, окна и крыши жилых домов, объектов общественного питания и увезли их с собой.

Армяне сожгли и уничтожили деревья, расположенные на въезде в город.

В настоящее время инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии разминируют территории, военная полиция несет службу в городе.

Напомним, что сегодня группа представителей средств массовой информации находится с визитом в освобожденном от оккупации городе Лачын.