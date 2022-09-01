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Город Лачын, подвергшийся армянскому вандализму

Город Лачын, подвергшийся армянскому вандализму Находившийся в течение 30 лет под армянской оккупацией город Лачын подвергся вандализму.
Внутренняя политика
1 сентября 2022 г. 09:32
Город Лачын, подвергшийся армянскому вандализму

Находившийся в течение 30 лет под армянской оккупацией город Лачын подвергся вандализму.

Как сообщает командированный в Лачын корреспондент Report, перед тем, как покинуть город, армяне разобрали двери, окна и крыши жилых домов, объектов общественного питания и увезли их с собой.

Армяне сожгли и уничтожили деревья, расположенные на въезде в город.

В настоящее время инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии разминируют территории, военная полиция несет службу в городе.

Напомним, что сегодня группа представителей средств массовой информации находится с визитом в освобожденном от оккупации городе Лачын.

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Версия на английском языке ФотоCity of Lachin – subjected to Armenian vandalism 
Версия на азербайджанском языке ФотоErməni vandalizminə məruz qalmış Laçın şəhəri 

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