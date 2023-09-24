Город Ханкенди подключен к энергосистеме Азербайджана

Обеспечено подключение города Ханкенди к энергетической системе Азербайджана.

Обеспечено подключение города Ханкенди к энергетической системе Азербайджана.

Как передает Report , соответствующую информацию распространила Администрация президента Азербайджана.

Подчеркивается, что неотложная работа по решению вопросов, обсужденных 21 сентября 2023 года в городе Евлах на встрече с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, продолжается.

В качестве следующего шага город Ханкенди был отсоединен от энергосистемы Армении и подключен к энергосистеме Азербайджана. Отметим, что еще в 2021 году на подстанции "Шуша", построенной "Азерэнержи" и введенной в эксплуатацию при участии президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, были установлены резервные ячейки для Ханкенди. С 19 сентября 2023 года "Азерэнержи" приступило к установке дополнительных 110-кВ опор высокого напряжения вблизи подстанции "Шуша" и соединению их с линией Ханкенди. В результате работ процесс уже завершен. В то же время сотрудники "Азерэнержи" и "Азеришыг" осмотрели передающую и распределительную сеть, системы защиты, после чего на линию было подано напряжение.

В Ханкенди уже горит свет из Азербайджана.