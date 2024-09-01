Голосование проходит в Бакинском СИЗО

Граждане, содержащиеся в Бакинском следственном изоляторе Пенитенциарной службы Министерства юстиции, принимают участие в голосовании на внеочередных выборах в Милли Меджлис.
Как сообщает Report, голосование проводится на избирательных участках №38, 39, 40 избирательного округа №29 Сабунчинского района.
На избирательном участке №38 зарегистрирован 1 081 осужденный, отмечает председатель участка Аслан Мирзаев.
Граждане, содержащиеся в местах лишения свободы, голосуют на 26 избирательных участках, созданных по 13 окружным избирательным комиссиям.