Голосование на муниципальных выборах началось в Хазарском и Низаминском районах Баку

Голосование на муниципальных выборах началось в Хазарском и Низаминском районах Баку

В избирательных участках 14-го избирательного округа поселка Тюркан и 12-го избирательного округа поселка Бузовна, расположенных в Хазарском районе Баку, стартовало голосование на муниципальных выборах.

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В избирательных участках 14-го избирательного округа поселка Тюркан и 12-го избирательного округа поселка Бузовна, расположенных в Хазарском районе Баку, стартовало голосование на муниципальных выборах. Как сообщает Report , выборы также начались в 24-м избирательном округе Низаминского района. Напомним, что избирательные участки по всей стране открылись для голосования на муниципальных выборах. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 место в 685 муниципалитетах. Голосование проходит на 5 846 избирательных участках, охватывающих 118 избирательных округов. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Фото Voting in municipal elections starts in Khazar, Nizami districts of Baku