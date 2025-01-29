Голосование на муниципальных выборах началось в Хазарском и Низаминском районах Баку

В избирательных участках 14-го избирательного округа поселка Тюркан и 12-го избирательного округа поселка Бузовна, расположенных в Хазарском районе Баку, стартовало голосование на муниципальных выборах.
Как сообщает
Напомним, что избирательные участки по всей стране открылись для голосования на муниципальных выборах.
В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 место в 685 муниципалитетах.
Голосование проходит на 5 846 избирательных участках, охватывающих 118 избирательных округов.