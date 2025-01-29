О нас

Голосование на муниципальных выборах началось в Хазарском и Низаминском районах Баку

Голосование на муниципальных выборах началось в Хазарском и Низаминском районах Баку В избирательных участках 14-го избирательного округа поселка Тюркан и 12-го избирательного округа поселка Бузовна, расположенных в Хазарском районе Баку, стартовало голосование на муниципальных выборах.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 08:42
Голосование на муниципальных выборах началось в Хазарском и Низаминском районах Баку

В избирательных участках 14-го избирательного округа поселка Тюркан и 12-го избирательного округа поселка Бузовна, расположенных в Хазарском районе Баку, стартовало голосование на муниципальных выборах.

Как сообщает Report, выборы также начались в 24-м избирательном округе Низаминского района.

Напомним, что избирательные участки по всей стране открылись для голосования на муниципальных выборах.

В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 место в 685 муниципалитетах.

Голосование проходит на 5 846 избирательных участках, охватывающих 118 избирательных округов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоVoting in municipal elections starts in Khazar, Nizami districts of Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Xəzər və Nizami rayonlarında səsvermə başlayıb

Экслюзивные новости

МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi