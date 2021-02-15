ГМС: В январе зарегистрировано 4 125 обращений от иностранцев и лиц без гражданства

В течение января 2021 года в Государственную миграционную службу (ГМС) поступило 7 208 обращений по вопросам продления срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, получения разрешений на временное и постоянное проживание, получения граж

В течение января 2021 года в Государственную миграционную службу (ГМС) поступило 7 208 обращений по вопросам продления срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, получения разрешений на временное и постоянное проживание, получения гражданства, восстановления, выхода из гражданства, а также определения гражданства и статуса беженца, а также получения и продления разрешения на работу для осуществления трудовой деятельности.

Как сообщили Report в ГМС, каждое обращение было рассмотрено в соответствии с требованиями законодательства и приняты соответствующие решения.

За соответствующий период зарегистрировано 4 125 обращений иностранцев и лиц без гражданства, связанных с регистрацией по месту пребывания.

Кроме того, Государственной миграционной службой принято 372 решения в сфере миграции, в том числе в связи с нарушением требований административного законодательства.