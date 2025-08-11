О нас

ГМС: В июле зарегистрировано свыше 2,6 тыс. обращений по разрешению на временное проживание

ГМС: В июле зарегистрировано свыше 2,6 тыс. обращений по разрешению на временное проживание 12:08 В июле в Государственной миграционной службе (ГМС) было зарегистрировано 2 621 обращение по поводу разрешения на временное проживание.
Внутренняя политика
11 августа 2025 г. 12:30
ГМС: В июле зарегистрировано свыше 2,6 тыс. обращений по разрешению на временное проживание

Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана в июле зарегистрировала 2 621 обращение о выдаче разрешения на временное проживание.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, кроме того, 237 обращений касались продления срока временного пребывания, 558 - вопросов гражданства, 952 - регистрации по месту пребывания, 376 - разрешения на постоянное проживание, 907 - разрешения на работу, 298 - административных правонарушений, а 2 792 обращения были связаны с другими вопросами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DMX: Ötən ay müvəqqəti yaşama icazəsi ilə bağlı üç minə yaxın müraciət qeydə alınıb

Другие новости из категории

Партия демократических реформ прокомментировала итоги визита президента Ильхама Алиева в США
Партия демократических реформ прокомментировала итоги визита президента Ильхама Алиева в США
11 августа 2025 г. 11:05
Азербайджанский природный газ поступил в сирийскую провинцию Хомс
Азербайджанский природный газ поступил в сирийскую провинцию Хомс
9 августа 2025 г. 21:22
Президент Ильхам Алиев сделал публикацию о своем рабочем визите в США
Президент Ильхам Алиев сделал публикацию о своем рабочем визите в США
9 августа 2025 г. 16:58
Вашингтонская встреча - важный поворотный момент для будущего региона
Вашингтонская встреча - важный поворотный момент для будущего региона
9 августа 2025 г. 16:18
Президент: Азербайджан сегодня является одним из центров мультикультурализма
Президент: Азербайджан сегодня является одним из центров мультикультурализма
9 августа 2025 г. 03:28
Мисир Марданов призвал молодежь доносить миру правду о Западном Азербайджане
Мисир Марданов призвал молодежь доносить миру правду о Западном Азербайджане
8 августа 2025 г. 17:28
В агдеринские села Вянгли и Колатаг переселятся 52 семьи
ФотоВ агдеринские села Вянгли и Колатаг переселятся 52 семьи
8 августа 2025 г. 15:28
Вице-президент AZAL: Предварительные результаты расследования указывают на внешнее вмешательство в крушение самолета AZAL в Актау
Вице-президент AZAL: Предварительные результаты расследования указывают на внешнее вмешательство в крушение самолета AZAL в Актау
8 августа 2025 г. 15:00
Отец Хокюмы Алиевой: Она для меня герой, обретший бессмертие
Отец Хокюмы Алиевой: Она для меня герой, обретший бессмертие
8 августа 2025 г. 14:35
ANAMA и GICHD подписали Меморандум о взаимопонимании
ANAMA и GICHD подписали Меморандум о взаимопонимании
8 августа 2025 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi