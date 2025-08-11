ГМС: В июле зарегистрировано свыше 2,6 тыс. обращений по разрешению на временное проживание

Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана в июле зарегистрировала 2 621 обращение о выдаче разрешения на временное проживание.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.
Согласно информации, кроме того, 237 обращений касались продления срока временного пребывания, 558 - вопросов гражданства, 952 - регистрации по месту пребывания, 376 - разрешения на постоянное проживание, 907 - разрешения на работу, 298 - административных правонарушений, а 2 792 обращения были связаны с другими вопросами.