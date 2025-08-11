ГМС: В июле зарегистрировано свыше 2,6 тыс. обращений по разрешению на временное проживание

ГМС: В июле зарегистрировано свыше 2,6 тыс. обращений по разрешению на временное проживание

12:08 В июле в Государственной миграционной службе (ГМС) было зарегистрировано 2 621 обращение по поводу разрешения на временное проживание.

https://images.report.az/photo/2736edfb-ba1b-3ccf-af18-bf367824ab80.jpg https://images.report.az/photo/2736edfb-ba1b-3ccf-af18-bf367824ab80.jpg

Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана в июле зарегистрировала 2 621 обращение о выдаче разрешения на временное проживание. Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство. Согласно информации, кроме того, 237 обращений касались продления срока временного пребывания, 558 - вопросов гражданства, 952 - регистрации по месту пребывания, 376 - разрешения на постоянное проживание, 907 - разрешения на работу, 298 - административных правонарушений, а 2 792 обращения были связаны с другими вопросами. Подпишитесь на наш Telegram канал