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ГМС: В Азербайджане легализовано нахождение 194 человек 

ГМС: В Азербайджане легализовано нахождение 194 человек  МВД были направлены письма и рекомендовано обратиться в Государственную миграционную службу
Внутренняя политика
6 мая 2021 г. 13:58
ГМС: В Азербайджане легализовано нахождение 194 человек 

"В 2016-2018-е годы с целью легализации незаконно проживающих в Азербайджанской Республике лиц на служебной территории региональных миграционных управлений были проведены многочисленные встречи и просветительские мероприятия, в результате проведенных встреч в целом было принято 389 человек".

Как передает Report, об этом сказал начальник Главного управления по вопросам гражданства Государственной миграционной службы, государственный советник миграционной службы III класса Рза Талыбов.

Он отметил, что в отношении 194 из этих лиц были выполнены работы по легализации их нахождения.

"Нами проведены соответствующие анализы по уточнению окончательного списка в связи с зарегистрированными на территории страны лицами без гражданства и обеспечению в последующие 3 (три) года их натурализации. На адреса 464 лиц, постоянно проживающих в Азербайджанской Республике и обеспеченных удостоверением личности лиц без гражданства, Министерством внутренних дел были направлены письма и рекомендовано обратиться в Государственную миграционную службу для получения гражданства.

За этот период с 7 октября 2019 года и до (18 декабря) в производство были приняты ходатайства о присуждении гражданства Азербайджанской Республики 143 лицам, проживающим в Азербайджане и не являющимся гражданами ни одной страны. Кроме того, в тот же период 52 человека, обеспеченные удостоверением личности лица, постоянно проживающего в Азербайджанской Республике и не имеющего гражданства, а также 34 лиц, не являющихся гражданами (всего 86), соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики получили гражданство Азербайджанской Республики", - сказал Р.Талыбов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 194 nəfərin leqallaşdırılması istiqamətində işlər görülüb

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