Главы религиозных конфессий посетили Парк Победы и II Аллею шехидов

27 сентября религиозные деятели и руководители действующих в Азербайджане религиозных конфессий во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде посетили Парк Победы и Вторую Аллею шехидов по случаю Дня памяти.

27 сентября религиозные деятели и руководители действующих в Азербайджане религиозных конфессий во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде посетили Парк Победы и Вторую Аллею шехидов по случаю Дня памяти.

Как сообщает Report, руководители религиозных конфессий почтили память погибших в 44-дневной Отечественной войне офицеров и солдат Вооруженных сил Азербайджана.

Память шехидов также почтили в мечетях столицы и регионов Азербайджана, а также в церквях и синагогах.