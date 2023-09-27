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Главы религиозных конфессий посетили Парк Победы и II Аллею шехидов

Главы религиозных конфессий посетили Парк Победы и II Аллею шехидов 27 сентября религиозные деятели и руководители действующих в Азербайджане религиозных конфессий во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде посетили Парк Победы и Вторую Аллею шехидов по случаю Дня памяти.
Внутренняя политика
27 сентября 2023 г. 19:43
Главы религиозных конфессий посетили Парк Победы и II Аллею шехидов

27 сентября религиозные деятели и руководители действующих в Азербайджане религиозных конфессий во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде посетили Парк Победы и Вторую Аллею шехидов по случаю Дня памяти.

Как сообщает Report, руководители религиозных конфессий почтили память погибших в 44-дневной Отечественной войне офицеров и солдат Вооруженных сил Азербайджана.

Память шехидов также почтили в мечетях столицы и регионов Азербайджана, а также в церквях и синагогах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan dini konfessiyalarının rəhbərləri Zəfər parkı və II Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

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