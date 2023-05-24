Главы религиозных конфессий Азербайджана направили письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая

Руководители религиозных конфессий Азербайджана направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня Независимости.

Руководители религиозных конфессий Азербайджана направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня Независимости.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Выражая пожелания и волю глав действующих в Азербайджане религиозных конфессий, передаем Вам - достойному сыну азербайджанского народа, видному политическому деятелю и победоносному Верховному главнокомандующему наши поздравления по случаю одного из знаменательных дней в нашей истории - 28 мая - Дня Независимости.

Независимость - священная ценность каждой нации, как честь оберегающей свое государство, землю и флаг. Хвала Всевышнему, сегодня азербайджанский народ переживает самый грандиозный период своей истории. Мы, религиозные деятели, являемся свидетелями Вашей неоценимой деятельности по укреплению государственной независимости и наращиванию экономической мощи Азербайджана. Проводимая Вами в стране масштабная созидательная работа, оказываемая Вами материальная и духовная помощь возрождению национально-культурного наследия являются олицетворением пристального внимания и большой значимости, придаваемой Вами религиозным ценностям. Именно поэтому взаимоотношения между религией и государством в Азербайджане, традиции мультикультурализма и толерантности, уважение к свободе вероисповедания высоко ценятся во всем мире как образец мудрой политики.

Фундамент этой политики был заложен основоположником нашей независимой государственности, выдающимся политическим деятелем, общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, 100-летний юбилей которого мы с большим почтением отмечаем в этом году, и этот курс успешно продолжается усилиями Вашего Превосходительства. Именно благодаря Вам независимый Азербайджан достойно представлен в большинстве авторитетных международных и региональных организаций и принимает престижные международные мероприятия. В том числе в Баку проходят верховные меджлисы с участием представителей мировых религий - заседания Консультативного совета мусульман СНГ, Высшего религиозного совета народов Кавказа, Международный саммит религиозных лидеров мира, которые являют собой наглядный пример межрелигиозного диалога, мультикультурализма, межцивилизационного сотрудничества. В то время, когда в современном мире, где глобализация и интеграционные процессы приобрели широкий размах, наблюдаются случаи исламофобии, антисемитизма, ксенофобии, происходят явления, несущие угрозу человеческой цивилизации, такие как терроризм, сепаратизм, религиозный радикализм, порождение конфликтов на религиозной почве, предлагаемая Азербайджаном модель мультикультурализма, призывы к межкультурному диалогу демонстрируют силу и мощь независимого Азербайджанского государства.

Мы, религиозные деятели, гордимся тем, что благодаря победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, золотыми буквами вписавшему свое имя в историю как Освободитель Карабаха, являемся свидетелями Великой Победы. Восстановление региона в короткие сроки, объявление освобожденного от оккупации города Шуша культурной столицей тюркоязычных государств в 2023 году свидетельствуют о непререкаемом авторитете и непоколебимой воле Вашего Превосходительства. Мы с большой верой и надеждой смотрим в будущее Азербайджанского государства и считаем большим политическим и общественным событием создание Совета глав мусульманских религиозных управлений при Организации тюркских государств по рекомендации Вашего Превосходительства и при поддержке Азербайджанского государства.

Ваше превосходительство, пользуясь случаем, в преддверии 28 мая - Дня Независимости с большим почтением хотим пожелать Вам и Вашей семье долгих лет жизни, крепкого здоровья, успехов в Вашей славной деятельности. Мы, верующие, поддерживаем Вашу деятельность во имя будущего и благополучия азербайджанского народа. Мы уверены, что милостью Всевышнего и под Вашим руководством азербайджанский народ добьется больших успехов в мировом масштабе, наша государственная независимость будет вечной, торжество справедливости навеки будет сопутствовать Вашему превосходительству!

Да поможет Вам Всевышний! Аминь".