Главы миссий наблюдателей от СНГ и БДИПЧ ОБСЕ провели переговоры в Баку

Главы миссий наблюдателей от СНГ и БДИПЧ ОБСЕ на парламентских выборах в Азербайджане Леонид Анфимов и Дитмир Бушати провели переговоры в Баку.

Главы миссий наблюдателей от СНГ и БДИПЧ ОБСЕ на парламентских выборах в Азербайджане Леонид Анфимов и Дитмир Бушати провели переговоры в Баку.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Исполкома СНГ.

Стороны обсудили вопросы проведения внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана и участия в ней международных наблюдателей. В частности, речь шла о принципах по формированию миссий, работе долгосрочных наблюдателей, подходах в подготовке итоговых заявлений.

"Для работы над заявлением о результатах наблюдения за подготовкой и проведением избирательной кампании мы создаем Совет координаторов. В него входят руководители делегаций государств и органов Содружества. Результаты нашей работы мы планируем огласить в ходе итоговой пресс-конференции, которая состоится 2 сентября", - сказано в сообщении.

В свою очередь, Бушати проинформировал Анфимова о подходах миссии наблюдателей ОБСЕ к мониторингу избирательной кампании и ее количественном составе.

"Стороны сошлись во мнении о полезности проведения подобных встреч и обмена информацией в период проведения электоральной кампании", - отметили в пресс-службе Исполкома СНГ.