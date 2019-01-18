Главы МИД ЕС обсудят "Восточное партнерство" в Бухаресте

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Румынское председательство Совета ЕС объявило основные пункты повестки дня неформального совета на уровне глав МИД в Бухаресте, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс"

Неформальная встреча министров иностранных дел ЕС состоится в столице Румынии 31 января и 1 февраля 2019 года . Отмечается, что среди тем для обсуждения будут "Восточное партнерство", Сирия и Китай.

Отметим, что такие неформальные совещания проводятся раз в полгода в стране, выполняющей обязанности председателя Совета ЕС.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.