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Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили Брюссельскую встречу

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили Брюссельскую встречу 8 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Внутренняя политика
8 апреля 2022 г. 16:43
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили Брюссельскую встречу

8 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Report сообщили в МИД.

Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе, в том числе о реализации трехсторонних заявлений.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и, в частности, состоявшуюся в Брюсселе встречу на высоком уровне.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены ситуация в Украине и вокруг нее, сотрудничество на многосторонних платформах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish FMs mull Brussels meeting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyənin XİN başçıları Brüssel görüşünü müzakirə ediblər

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