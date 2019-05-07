Главы ИВ отчитались о работах по устранению последствий землетрясений в районах Азербайджана

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Сегодня в Исмаиллинском районе состоялся отчетный брифинг о проделанных в течение 3 месяцев работ по устранению последствий землетрясений, произошедших в Агсуинском, Исмаиллинском, Шемахинском районах.

Как сообщает Report, на брифинге главы исполнительных властей этих районов рассказали о работах по устранению последствий землетрясений.

Было отмечено, что в результате землетрясений, эпицентр которых располагался в Исмаиллинском и Агсуинском районах, в Агсуинском, Исмаиллинском, Шемахинском районах в аварийное состояние пришли 748 жилых домов, сотням жилых домов и инфраструктурных социальных объектов нанесен урон различной степени.

Согласно соответствующему распоряжению и поручениям президента Азербайджана Ильхама Алиева, в Агсуинском, Исмаиллинском, Шемахинском районах устраняются последствия землетрясений.

Глава ИВ Агсуинского района Анвер Сеидалиев отметил, что с целью устранения последствий землетрясения в районе начато строительство 162 жилых домов, в то же время общественным объединением "Региональное развитие" выполняется ремонт и строительство различных ставших аварийными жилых домов, социальных и инфраструктурных объектов на территории района.

Глава ИВ Исмаиллинского района Мирдамат Садыгов сообщил, что с целью устранения последствий землетрясения в районе начато строительство 176 жилых домов.

Глава ИВ Шемахинского района Таир Мамедов сообщил, что с целью устранения последствий землетрясения в районе начато строительство 112 жилых домов. Он отметил, что в строящихся новых многоквартирных домах планируется разместить 81 семью.