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Главы двух районных организаций правящей ПЕА освобождены от занимаемых должностей

Главы двух районных организаций правящей ПЕА освобождены от занимаемых должностей Председатели Хатаинской и Наримановской районных организаций правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) освобождены от занимаемых должностей.
Внутренняя политика
30 сентября 2024 г. 21:19
Главы двух районных организаций правящей ПЕА освобождены от занимаемых должностей

Председатели Хатаинской и Наримановской районных организаций правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) освобождены от занимаемых должностей.

Как передает Report, такое решение было принято на прошедшем 30 сентября заседании правления ПЕА.

Мероприятие открыл заместитель председателя ПЕА - руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов. Он поздравил членов партии, получивших депутатские мандаты по итогам состоявшихся 1 сентября внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент), и пожелал им успехов в деятельности.

Было отмечено, что после исторических достижений и славных побед, достигнутых под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, партия "Ени Азербайджан", принимавшая участие в этих выборах под лозунгом "В новую эпоху с Ени Азербайджаном!", вновь одержала уверенную победу, получив 68 мест в парламенте.

Затем был рассмотрен ряд вопросов, в том числе об освобождении Вугара Гянджали оглу Рагимзаде от должности председателя Хатаинской районной организации ПЕА и Самира Ахмед оглу Велиева от должности председателя Наримановской районной организации партии

Т.Будагов отметил, что этот вопрос вытекает из требований Устава, принятого на VII съезде партии. Оба лица должны быть освобождены от должности председателя районной организации, так как они были избраны депутатами Милли Меджлиса. Высоко оценив их заслуги в партийной работе, Тахир Будагов пожелал обоим успехов в их будущей деятельности.

По итогам обсуждений было принято соответствующее решение.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYAP Xətai və Nərimanov rayon təşkilatlarının sədrləri vəzifələrindən azad olunublar

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