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Главы ЦИК Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества

Главы ЦИК Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана во главе с председателем Зайниддином Низамходжаевым наблюдает за проведением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана. Низамходжаев в Баку встретился с главой ЦИК Азербайджана Мазахи
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 19:17
Главы ЦИК Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества

Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана во главе с председателем Зайниддином Низамходжаевым наблюдает за проведением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана. Низамходжаев в Баку встретился с главой ЦИК Азербайджана Мазахиром Панаховым.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЦИК Узбекистана.

Председатель ЦИК Узбекистана отметил, что между избирательными органами двух стран реализуется плодотворное сотрудничество.

"Идет постоянный обмен опытом, информацией, передовыми практиками с целью дальнейшего совершенствования избирательного процесса. Одной из эффективных форм сотрудничества является взаимное приглашение наблюдателей для участия в мониторинге национальных избирательных кампаний", - отметил Низамходжаев.

В свою очередь, председатель ЦИК Азербайджана выразил уверенность в том, что такое сотрудничество будет содействовать проведению свободных и демократических выборов в Азербайджане.

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Версия на английском языке Heads of Azerbaijan, Uzbekistan CECs discuss cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan MSK rəhbərləri əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

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