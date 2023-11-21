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Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки

Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки Главный советник отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Аппарата главы исполнительной власти Абшеронского района Миргасым Миришли задержан при получении взятки.
Внутренняя политика
21 ноября 2023 г. 17:59
Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки

Главный советник отдела по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Аппарата главы исполнительной власти Абшеронского района Миргасым Миришли задержан при получении взятки.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, М.Миришли был пойман с поличным при получении от гражданина взятки в размере 25 тыс. манатов за согласование строительных работ на землях сельскохозяйственного назначения в Абшеронском районе.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в отношении М.Миришли возбуждено уголовное дело.

В служебном помещении и автомобиле чиновника был проведен обыск, обнаружены и изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для дела.

Миргасыму Миришли предъявлено обвинение по статьям 308.2 ( злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК АР, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные мероприятия в рамках уголовного дела продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin baş məsləhətçisi rüşvətə görə həbs edilib

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