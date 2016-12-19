Главный оперуполномоченный назначен на высокую должность

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое назначение.
Как сообщает Report, в Хазарское РУП назначен новый замначальника.
Согласно приказу, главный оперуполномоченный Главного управления полиции города Баку, полковник-лейтенант полиции Фамиль Велиев назначен заместителем начальника Хазарского РУП по оперативным работам.
Отметим, что несколько месяцев назад бывший замначальника Хазарского РУП Ильгар Мамедов был назначен начальником отделения полиции Бардинского района.
Crime News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook