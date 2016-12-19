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    Главный оперуполномоченный назначен на высокую должность

    В органах внутренних дел произошло новое назначение

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое назначение.

    Как сообщает Report, в Хазарское РУП назначен новый замначальника.

    Согласно приказу, главный оперуполномоченный Главного управления полиции города Баку, полковник-лейтенант полиции Фамиль Велиев назначен заместителем начальника Хазарского РУП по оперативным работам.

    Отметим, что несколько месяцев назад бывший замначальника Хазарского РУП Ильгар Мамедов был назначен начальником отделения полиции Бардинского района. 

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