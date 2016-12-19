Главный оперуполномоченный назначен на высокую должность

19 декабря, 2016 13:18

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел Азербайджана произошло новое назначение. Как сообщает Report, в Хазарское РУП назначен новый замначальника. Согласно приказу, главный оперуполномоченный Главного управления полиции города Баку, полковник-лейтенант полиции Фамиль Велиев назначен заместителем начальника Хазарского РУП по оперативным работам. Отметим, что несколько месяцев назад бывший замначальника Хазарского РУП Ильгар Мамедов был назначен начальником отделения полиции Бардинского района.