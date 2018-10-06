Главный архитектор Товузского района освобожден от занимаемой должности

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Заведующий отделом архитектуры и строительства Исполнительной власти Товузского района, главный архитектор Рашид Гасанов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, в связи с этим глава ИВ района Мамед Мамедов подписал приказ.

Должность пока остается вакантной.

Напомним, что 7 июня распоряжением президента Ильхама Алиева Тофиг Зейналов был освобожден от должности главы ИВ Товузского района. Другим распоряжением главы государства Мамед Мамедов был назначен главой ИВ Товузского района.