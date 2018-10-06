 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главный архитектор Товузского района освобожден от занимаемой должности

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Заведующий отделом архитектуры и строительства Исполнительной власти Товузского района, главный архитектор Рашид Гасанов освобожден от занимаемой должности.

    Как сообщает Report, в связи с этим глава ИВ района Мамед Мамедов подписал приказ. 

    Должность пока остается вакантной. 

    Напомним, что 7 июня распоряжением президента Ильхама Алиева Тофиг Зейналов был освобожден от должности главы ИВ Товузского района. Другим распоряжением главы государства Мамед Мамедов был назначен главой ИВ Товузского района. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi