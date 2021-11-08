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Главнокомандующий: Десятки тысяч представителей азербайджанской молодежи, солдат и офицеров указали врагу на его место

Главнокомандующий: Десятки тысяч представителей азербайджанской молодежи, солдат и офицеров указали врагу на его место "Еще раз хочу сказать, было очевидно, что враг не хочет по своей воле покинуть наши земли, еще больше наглеет, предпринимает неприемлемые шаги и выступает с заявлениями, чтобы задеть достоинство азербайджанского народа. Утверждая, что "Карабах - это Армен
Внутренняя политика
8 ноября 2021 г. 18:43
Главнокомандующий: Десятки тысяч представителей азербайджанской молодежи, солдат и офицеров указали врагу на его место

"Еще раз хочу сказать, было очевидно, что враг не хочет по своей воле покинуть наши земли, еще больше наглеет, предпринимает неприемлемые шаги и выступает с заявлениями, чтобы задеть достоинство азербайджанского народа. Утверждая, что "Карабах - это Армения", Армения не только положила конец переговорному процессу, это в то же время было оскорблением для нас".

Как сообщает Report, об этом 8 ноября заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

"Проведение так называемой «инаугурации» в священной для нас Шуше, являющейся венцом Карабаха, было оскорблением для нас. Логово дьявола, где проводилось это мероприятие, во время войны было разгромлено героической Азербайджанской армией. Перенесение в Шушу так называемого "парламента" пресловутого образования стало очередной попыткой задеть нас. Армения чванливо, высокомерно угрожала нам новой оккупацией. Сколько мы еще должны были терпеть? Кто-то должен был преподать им урок или нет? Тысячи, десятки тысяч представителей азербайджанской молодежи, солдат и офицеров в вашем лице, грудью встав на защиту Родины, указали врагу на его место, привели его в такое состояние, из которого он никогда не сможет выйти. Отныне он вечно будет жить с клеймом побежденного народа и государства", - отметил Главнокомандующий.

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Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan: "On minlərlə Azərbaycan gənci, əsgəri, zabiti sinəsini qabağa verərək düşmənə öz yerini göstərdi"

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