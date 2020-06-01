Главы Туниса и Греции поздравили президента Азербайджана

Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Господин президент.
От имени народа Греции и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Вашей страны – Днем Республики.
Пользуясь случаем, желаю Вам здоровья, а дружественному азербайджанскому народу – прогресса и благосостояния".
Президент Тунисской Республики Каис Саид также направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
В тексте письма говорится:
"Ваше превосходительство.
Рад от имени народа Туниса и от себя лично передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики. Желаю Вам здоровья и счастья, успехов на высшем государственном посту, а братскому азербайджанскому народу - постоянного прогресса и благополучия.
Пользуясь случаем, выражаю абсолютную уверенность в том, что братские связи и сотрудничество между нашими странами будут продолжать развиваться и укрепляться, открыв новые горизонты в интересах наших народов".