Главы Туниса и Греции поздравили президента Азербайджана

Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Господин президент.

От имени народа Греции и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Вашей страны – Днем Республики.

Пользуясь случаем, желаю Вам здоровья, а дружественному азербайджанскому народу – прогресса и благосостояния".

Президент Тунисской Республики Каис Саид также направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство.

Рад от имени народа Туниса и от себя лично передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики. Желаю Вам здоровья и счастья, успехов на высшем государственном посту, а братскому азербайджанскому народу - постоянного прогресса и благополучия.

Пользуясь случаем, выражаю абсолютную уверенность в том, что братские связи и сотрудничество между нашими странами будут продолжать развиваться и укрепляться, открыв новые горизонты в интересах наших народов".