Главы МИД согласовали итоговые документы саммита Движения неприсоединения в Баку

В Баку завершилась подготовительная министерская встреча в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Сегодня состоялось закрытие министерской подготовительной встречи в преддверии XVIII саммита Движения неприсоединения. Она прошла в весьма интерактивном формате. Министры обсудили и согласовали 4 документа, которые представят на принятие главам государств и правительств в рамках самого саммита 25-26 октября в Баку. Среди них: Итоговая Декларация, Бакинская декларация, Декларация по Палестине и документ благодарности принимающей саммит стране", - сказала она.