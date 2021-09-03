Главе пресс-службы ГМС присвоено звание полковника

Начальнику Управления по связям с общественностью Государственной миграционной службы Азербайджана (ГМС) Эльнуру Калантарову присвоено звание полковника.

Начальнику Управления по связям с общественностью Государственной миграционной службы Азербайджана (ГМС) Эльнуру Калантарову присвоено звание полковника.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал начальник службы Вусал Гусейнов.

Э.Калантаров был назначен начальником Управления по связям с общественностью ГМС в январе прошлого года. Ранее он занимал должность заместителя начальника этого управления. В этом году Калантаров стал руководителем оперативного комитета "Лагеря победителей", организованного Государственной миграционной службой по инициативе и при поддержке благотворительной организации For Azerbaijan.