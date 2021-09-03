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Главе пресс-службы ГМС присвоено звание полковника

Главе пресс-службы ГМС присвоено звание полковника Начальнику Управления по связям с общественностью Государственной миграционной службы Азербайджана (ГМС) Эльнуру Калантарову присвоено звание полковника.
Внутренняя политика
3 сентября 2021 г. 10:12
Главе пресс-службы ГМС присвоено звание полковника

Начальнику Управления по связям с общественностью Государственной миграционной службы Азербайджана (ГМС) Эльнуру Калантарову присвоено звание полковника.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал начальник службы Вусал Гусейнов.

Э.Калантаров был назначен начальником Управления по связям с общественностью ГМС в январе прошлого года. Ранее он занимал должность заместителя начальника этого управления. В этом году Калантаров стал руководителем оперативного комитета "Лагеря победителей", организованного Государственной миграционной службой по инициативе и при поддержке благотворительной организации For Azerbaijan.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Kələntərova polkovnik rütbəsi verilib

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