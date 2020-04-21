Главе ИВ Исмаиллинского района объявлен выговор

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении выговора главе Исполнительной власти Исмаиллинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за нарушение правил особого карантинного режима, введенного с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики, объявлен выговор главе Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахиду Рза оглу Багирову.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиев от 5 марта 2020 года Н.Багиров был назначен главой Исполнительной власти Исмаиллинского района.