    Главдия Юсифова: Я очень взволнована, мне тоже выпала возможность вернуться на родную землю

    Внутренняя политика
    • 28 апреля, 2026
    • 07:26
    Главдия Юсифова: Я очень взволнована, мне тоже выпала возможность вернуться на родную землю

    35 лет мы не видели родного дома.

    Как передает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка из Физулинского района Главдия Юсифова.

    "Я была вынужденно переселена из Физулинского района. Тогда мне было 35 лет, мои дети были еще маленькими.

    Слава Всевышнему, мне тоже выпала возможность вернуться на родную землю. Пусть Аллах дарует долгую жизнь нашему президенту. Я очень взволнована, рада, что возвращаюсь домой. Слава Богу, и нам это было суждено - мы возвращаемся на родину. Мы переселяемся в поселок Гырмызы Базар", - добавила она.

    Отметим, что сегодня в города Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Ханоба выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев. На данном этапе в город Ходжавенд будут переселены 39 семей (176 человек), в поселок Гырмызы Базар - 16 семей (63 человека), в село Ханоба - 13 семей (60 человек).

    Keçmiş məcburi köçkün: Otuz beş il yurdumuzun, evimizin üzünü görmədik

