Главам исполнительных властей районов Баку сделано серьезное предупреждение

В Исполнительной власти Баку состоялось очередное совещание с участием глав Исполнительных властей районов столицы и руководителей городских хозяйственных служб.

В связи с имеющимися негативными фактами главам исполнительных властей районов столицы и руководителям городских хозяйственных служб сделаны строгие предупреждения с требованием незамедлительно принять меры по устранению нарушений.

Как сообщили Report в пресс-службе, об этом говорилось на совещании в исполнительной власти города Баку.

Здесь обсуждался ряд вопросов, в том числе состояние капитального ремонта, благоустройства, озеленения и другие темы. Было отмечено, что в результате успешной политики, проводимой главой государства Ильхамом Алиевым, сегодня столица поднялась на качественно новый уровень развития, повысился жизненный и культурный уровень населения, в городе ведутся масштабные строительные работы.

Участникам совещания были представлены результаты мониторинга работ, проводимых на территории города. Также было отмечено, что в последнее время в Бинагадинском и Ясамальском районах наблюдаются позитивные изменения в этом направлении, даны поручения по ускорению капитального ремонта и благоустройства в столице.

Были также обсуждены вопросы незаконных построек и продемонстрированы кадры по результатам мониторинга, проведенного в районах. Выступивший на совещании глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов отметил, что сегодня все еще имеют место негативные факты, в связи с чем главам районных исполнительных властей было сделано строгое предупреждение с требованием принять срочные меры по их устранению.