Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ награждена орденом "Достлуг"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Валентины Ивановны Матвиенко орденом "Достлуг".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Валентина Ивановна Матвиенко награждена орденом "Достлуг" за особые заслуги в укреплении сотрудничества и взаимных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Отметим, что делегация во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.Матвиенко находится с официальным визитом в Азербайджане.