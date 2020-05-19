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Глава Сингапура поздравила президента Азербайджана

Глава Сингапура поздравила президента Азербайджана

Президент Республики Сингапур Халима Якуб направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа Сингапура передаю Вам и Вашему народу сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики - и самые добрые пожелания благосостояния и процветания Вашей страны и народа. Сегодня, когда пандемия COVID-19 распространилась во всем мире, есть потребность в совместных усилиях и более широком международном сотрудничестве. Сингапур будет продолжать тесное сотрудничество с международной общественностью с целью смягчения влияния пандемии, сокращения ущерба, нанесенного связям в цепочке глобальной торговли и поставки продукции".

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