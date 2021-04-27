Глава Шамкирской ИВ отстранен от должности

Алимпаша Адиль оглы Мамедов освобожден от должности главы Исполнительной власти Шамкирского района.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Отметим, что 26 апреля правоохранительные органы провели операцию в Исполнительной власти Шамкирского района. В результате задержаны несколько должностных лиц, в том числе А.Мамедов.
А.Мамедов был главой Исполнительной власти Шамкирского района с 2014 года. Ранее он занимал должность начальника Департамента налогов города Баку.