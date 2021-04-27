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Глава Шамкирской ИВ отстранен от должности

Глава Шамкирской ИВ отстранен от должности А.Мамедов был главой Исполнительной власти Шамкирского района с 2014 года
Внутренняя политика
27 апреля 2021 г. 11:41
Глава Шамкирской ИВ отстранен от должности
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Алимпаша Адиль оглы Мамедов освобожден от должности главы Исполнительной власти Шамкирского района.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Отметим, что 26 апреля правоохранительные органы провели операцию в Исполнительной власти Шамкирского района. В результате задержаны несколько должностных лиц, в том числе А.Мамедов.

А.Мамедов был главой Исполнительной власти Шамкирского района с 2014 года. Ранее он занимал должность начальника Департамента налогов города Баку.

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