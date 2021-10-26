Глава СГБ: Участие некоторых граждан в незаконных вооруженных формированиях за рубежом вызывает обеспокоенность

"Участие некоторых граждан в незаконных вооруженных формированиях за пределами страны, в очагах вооруженных конфликтов после их вовлечения в военные учения - это вопросы, вызывающие обеспокоенность".

"Участие некоторых граждан в незаконных вооруженных формированиях за пределами страны, в очагах вооруженных конфликтов после их вовлечения в военные учения - это вопросы, вызывающие обеспокоенность".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ), генерал-полковник Али Нагиев на церемонии открытия курса на тему "Национальная безопасность".

Начальник СГБ отметил, что под постоянным контролем находится вопрос относительно возможных попыток этих лиц в будущем совершить террористические и провокационные акты на территории страны.

А. Нагиев также проинформировал о мерах, предпринимаемых органами спецслужб Азербайджана по нейтрализации разведывательно-подрывной деятельности отдельных иностранных государств против нашей страны.