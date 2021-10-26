О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава СГБ: Участие некоторых граждан в незаконных вооруженных формированиях за рубежом вызывает обеспокоенность

Глава СГБ: Участие некоторых граждан в незаконных вооруженных формированиях за рубежом вызывает обеспокоенность "Участие некоторых граждан в незаконных вооруженных формированиях за пределами страны, в очагах вооруженных конфликтов после их вовлечения в военные учения - это вопросы, вызывающие обеспокоенность".
Внутренняя политика
26 октября 2021 г. 11:49
Глава СГБ: Участие некоторых граждан в незаконных вооруженных формированиях за рубежом вызывает обеспокоенность

"Участие некоторых граждан в незаконных вооруженных формированиях за пределами страны, в очагах вооруженных конфликтов после их вовлечения в военные учения - это вопросы, вызывающие обеспокоенность".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ), генерал-полковник Али Нагиев на церемонии открытия курса на тему "Национальная безопасность".

Начальник СГБ отметил, что под постоянным контролем находится вопрос относительно возможных попыток этих лиц в будущем совершить террористические и провокационные акты на территории страны.

А. Нагиев также проинформировал о мерах, предпринимаемых органами спецслужб Азербайджана по нейтрализации разведывательно-подрывной деятельности отдельных иностранных государств против нашей страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Security chief voices concern over some nationals' involvement in illegal armed formations abroad
Версия на азербайджанском языке DTX rəisi: "Bəzi vətəndaşların ölkə hüdudlarından kənarda qanunsuz silahlı birləşmələrə qoşulması narahatlıq doğurur"

Другие новости из категории

Рамиль Усубов: Без Азербайджана невозможна реализация многих международных проектов
Рамиль Усубов: Без Азербайджана невозможна реализация многих международных проектов
26 октября 2021 г. 11:36
Глава СГБ предупредил силы, пытающиеся подорвать стабильность в Азербайджане
Глава СГБ предупредил силы, пытающиеся подорвать стабильность в Азербайджане
26 октября 2021 г. 11:31
Али Нагиев: Некоторые силы в Армении ведут пропаганду против Азербайджана
Али Нагиев: Некоторые силы в Армении ведут пропаганду против Азербайджана
26 октября 2021 г. 11:20
Хикмет Гаджиев: C уничтожением армянского фашизма в регионе установился новый режим безопасности
Хикмет Гаджиев: C уничтожением армянского фашизма в регионе установился новый режим безопасности
26 октября 2021 г. 11:01
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Губадлы
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Губадлы
26 октября 2021 г. 02:45
Президент и первая леди посетили Губадлинский район
ФотоПрезидент и первая леди посетили Губадлинский район
26 октября 2021 г. 00:54
Обнародована численность населения Губадлинского района
Обнародована численность населения Губадлинского района
26 октября 2021 г. 00:15
Ильхам Алиев в Губадлы: На этих плодородных землях должно быть только благополучное проживание
Ильхам Алиев в Губадлы: На этих плодородных землях должно быть только благополучное проживание
25 октября 2021 г. 22:30
Джейхун Байрамов встретился с послом Алжира в Азербайджане
ФотоДжейхун Байрамов встретился с послом Алжира в Азербайджане
25 октября 2021 г. 18:10
Президент: После Губадлы мы с честью продолжили победное шествие и подняли государственный флаг в Шуше
Президент: После Губадлы мы с честью продолжили победное шествие и подняли государственный флаг в Шуше
25 октября 2021 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi