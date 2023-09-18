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Глава СГБ: Народы, проживающие в Азербайджане, составляют основу многонационального государства

Глава СГБ: Народы, проживающие в Азербайджане, составляют основу многонационального государства В отличие от моноэтнической Армении, русский, грузинский, еврейский и другие народы, проживающие сегодня в Азербайджане, составляют основу многонационального и многоконфессионального государства.
Внутренняя политика
18 сентября 2023 г. 11:48
Глава СГБ: Народы, проживающие в Азербайджане, составляют основу многонационального государства

В отличие от моноэтнической Армении, русский, грузинский, еврейский и другие народы, проживающие сегодня в Азербайджане, составляют основу многонационального и многоконфессионального государства.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев во время выступления на международной конференции ”Активизация национальных и международных усилий по выяснению судьбы пропавших без вести“.

По его словам, в настоящее время некоторые армянские идеологи поднимают вопрос о невозможности совместного проживания армян и азербайджанцев: “Тогда возникает вопрос. Как до начала военного конфликта армянское население длительное время комфортно проживало в городе Баку и других местах Азербайджана, в том числе в Нагорном Карабахе, в качестве почетных граждан, имея достаточное влияние в обществе? В отличие от моноэтнической Армении, русский, грузинский, еврейский и другие народы, живущие сегодня в Азербайджане, составляют основу многонационального и многоконфессионального государства”.

"Мы приглашаем армянское население Азербайджана к совместному сосуществованию. Азербайджанское государство и азербайджанцы не хотят войны. Сегодня нас больше волнует восстановление наших населенных пунктов, разрушенных в результате военной агрессии, и возвращение в кратчайшие сроки 750 тысяч жителей в свои дома”, - сказал Нагиев.

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Версия на английском языке Russians, Georgians, Jews and other peoples living in Azerbaijan form basis of multi-confessional state: Naghiyev
Версия на азербайджанском языке DTX rəisi: "Azərbaycanda yaşayan rus, gürcü, yəhudi və digər xalqlar çoxkonfesiyalı dövlətin əsasını təşkil edir"

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