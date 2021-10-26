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Глава СГБ предупредил силы, пытающиеся подорвать стабильность в Азербайджане

Глава СГБ предупредил силы, пытающиеся подорвать стабильность в Азербайджане "Служба государственной безопасности и впредь будет принимать решительные меры против любых случаев, направленных на нарушение стабильности в нашей республике"
Внутренняя политика
26 октября 2021 г. 11:31
Глава СГБ предупредил силы, пытающиеся подорвать стабильность в Азербайджане

"Служба государственной безопасности и впредь будет принимать решительные меры против любых случаев, направленных на нарушение стабильности в нашей республике".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев на церемонии открытия курса на тему "Национальная безопасность".

В своем выступлении А.Нагиев также рассказал о влиянии преступлений в области информационной безопасности, проблем, вызванных пандемией коронавируса, на общую архитектуру безопасности.

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