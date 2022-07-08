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Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении

Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев предупредил реваншистские силы в Армении.
Внутренняя политика
8 июля 2022 г. 16:28
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении

Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев предупредил реваншистские силы в Армении.

Как сообщает Report, об этом он сказал в ходе выступления на торжественном мероприятии, посвященном очередному выпуску курсантов Академии СГБ имени Гейдара Алиева.

А.Нагиев отметил, что в то время, когда в мире идут сложные геополитические процессы, растут угрозы национальным безопасностям стран, в Азербайджане надежно обеспечиваются стабильность и спокойствие. Начальник СГБ подчеркнул, что в этом направлении постоянно соблюдается бдительность, тщательно отслеживаются происходящие в регионе события с точки зрения их влияния на безопасность страны.

Начальник СГБ отметил, что в ответ на решительные шаги, предпринятые Азербайджаном после победы в Отечественной войне по нормализации отношений с Арменией, на призывы главы государства к миру, деструктивная позиция армянской стороны, необоснованные претензии и заявления, подрывающие переговорный дух, вызывают сожаление и оцениваются в качестве фактора, способного повлиять на будущую безопасность региона.

"Как отметил президент страны, реваншистские попытки Армении будут решительно пресечены", - отметил А.Нагиев.

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Версия на английском языке Chief of Azerbaijan's State Security Service warns revanchist forces in Armenia
Версия на азербайджанском языке DTX rəisi Ermənistanın revanşist qüvvələrinə xəbərdarlıq edib

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