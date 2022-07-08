Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении

Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев предупредил реваншистские силы в Армении.

Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев предупредил реваншистские силы в Армении.

Как сообщает Report, об этом он сказал в ходе выступления на торжественном мероприятии, посвященном очередному выпуску курсантов Академии СГБ имени Гейдара Алиева.

А.Нагиев отметил, что в то время, когда в мире идут сложные геополитические процессы, растут угрозы национальным безопасностям стран, в Азербайджане надежно обеспечиваются стабильность и спокойствие. Начальник СГБ подчеркнул, что в этом направлении постоянно соблюдается бдительность, тщательно отслеживаются происходящие в регионе события с точки зрения их влияния на безопасность страны.

Начальник СГБ отметил, что в ответ на решительные шаги, предпринятые Азербайджаном после победы в Отечественной войне по нормализации отношений с Арменией, на призывы главы государства к миру, деструктивная позиция армянской стороны, необоснованные претензии и заявления, подрывающие переговорный дух, вызывают сожаление и оцениваются в качестве фактора, способного повлиять на будущую безопасность региона.

"Как отметил президент страны, реваншистские попытки Армении будут решительно пресечены", - отметил А.Нагиев.