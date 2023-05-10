Глава СГБ: Гейдар Алиев создавал кадровый потенциал будущего независимого Азербайджана

Гейдар Алиев создавал кадровый потенциал будущего независимого Азербайджана.

Гейдар Алиев создавал кадровый потенциал будущего независимого Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев в интервью “Xalq qəzeti".

"Я должен отметить, что усилия великого лидера по национализации органов безопасности с начала 1950-х годов приобрели более широкий размах после его назначения на ответственную должность начальника отдела контрразведки. Не случайно мы называем эпохой возрождения органов безопасности 60-е, 70-е годы, прошедшие под непосредственным руководством Гейдара Алиева. Неуклонный рост числа азербайджанских кадров, принятых в органы безопасности после назначения Гейдара Алиева начальником 2-го отдела, воспитание нового поколения в этой области под его чутким вниманием и заботой, не только оказали положительное влияние на деятельность этой структуры, но и способствовали эффективному налаживанию деятельности органов безопасности”, - сказал он.