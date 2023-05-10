Глава СГБ: Гейдар Алиев создавал кадровый потенциал будущего независимого Азербайджана

Гейдар Алиев создавал кадровый потенциал будущего независимого Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев в интервью “Xalq qəzeti".
"Я должен отметить, что усилия великого лидера по национализации органов безопасности с начала 1950-х годов приобрели более широкий размах после его назначения на ответственную должность начальника отдела контрразведки. Не случайно мы называем эпохой возрождения органов безопасности 60-е, 70-е годы, прошедшие под непосредственным руководством Гейдара Алиева. Неуклонный рост числа азербайджанских кадров, принятых в органы безопасности после назначения Гейдара Алиева начальником 2-го отдела, воспитание нового поколения в этой области под его чутким вниманием и заботой, не только оказали положительное влияние на деятельность этой структуры, но и способствовали эффективному налаживанию деятельности органов безопасности”, - сказал он.