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Глава СГБ: Гейдар Алиев создавал кадровый потенциал будущего независимого Азербайджана

Глава СГБ: Гейдар Алиев создавал кадровый потенциал будущего независимого Азербайджана Гейдар Алиев создавал кадровый потенциал будущего независимого Азербайджана.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 10:12
Глава СГБ: Гейдар Алиев создавал кадровый потенциал будущего независимого Азербайджана

Гейдар Алиев создавал кадровый потенциал будущего независимого Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев в интервью “Xalq qəzeti".

"Я должен отметить, что усилия великого лидера по национализации органов безопасности с начала 1950-х годов приобрели более широкий размах после его назначения на ответственную должность начальника отдела контрразведки. Не случайно мы называем эпохой возрождения органов безопасности 60-е, 70-е годы, прошедшие под непосредственным руководством Гейдара Алиева. Неуклонный рост числа азербайджанских кадров, принятых в органы безопасности после назначения Гейдара Алиева начальником 2-го отдела, воспитание нового поколения в этой области под его чутким вниманием и заботой, не только оказали положительное влияние на деятельность этой структуры, но и способствовали эффективному налаживанию деятельности органов безопасности”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке DTX rəisi: “Heydər Əliyev gələcək müstəqil Azərbaycan dövləti­nin kadr potensialını yaradırdı”

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