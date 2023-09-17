Глава сектора ПА: Заложенные мины мешают поиску пропавших без вести лиц

"Одна из главных проблем, стоящих перед нашей страной, связана с лицами, пропавшими без вести в результате Первой Карабахской войны".

"Одна из главных проблем, стоящих перед нашей страной, связана с лицами, пропавшими без вести в результате Первой Карабахской войны".

Как передает Report, об этом заявил заведующий сектором управления внешней политики администрации президента Габиб Микаиллы на брифинге, посвященном проблеме пропавших без вести в Азербайджане.

Он сообщил, что около 3 900 граждан считаются пропавшими без вести: "6 из них пропали в Отечественной войне. По достоверным источникам можно отметить, что они на протяжении многих лет подвергались жестоким пыткам. Сейчас обнаружено 10 массовых захоронений. К сожалению, заложенные мины, также мешают нашим усилиям в этом вопросе.