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Глава сектора ПА: Заложенные мины мешают поиску пропавших без вести лиц

Глава сектора ПА: Заложенные мины мешают поиску пропавших без вести лиц "Одна из главных проблем, стоящих перед нашей страной, связана с лицами, пропавшими без вести в результате Первой Карабахской войны".
Внутренняя политика
17 сентября 2023 г. 14:59
Глава сектора ПА: Заложенные мины мешают поиску пропавших без вести лиц

"Одна из главных проблем, стоящих перед нашей страной, связана с лицами, пропавшими без вести в результате Первой Карабахской войны".

Как передает Report, об этом заявил заведующий сектором управления внешней политики администрации президента Габиб Микаиллы на брифинге, посвященном проблеме пропавших без вести в Азербайджане.

Он сообщил, что около 3 900 граждан считаются пропавшими без вести: "6 из них пропали в Отечественной войне. По достоверным источникам можно отметить, что они на протяжении многих лет подвергались жестоким пыткам. Сейчас обнаружено 10 массовых захоронений. К сожалению, заложенные мины, также мешают нашим усилиям в этом вопросе.

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Версия на азербайджанском языке PA-nın sektor müdiri: Minalar itkin düşmüş şəxslərin tapılmasına mane olur

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