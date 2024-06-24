Глава сектора ПА обратился к НПО, работающим с иностранными донорами

Финансовая прозрачность неправительственных организаций чрезвычайно важна. В отношении НПО, не соответствующих на практике заявленным проектам, не могут и не будут применяться никакие льготы.

Финансовая прозрачность неправительственных организаций чрезвычайно важна. В отношении НПО, не соответствующих на практике заявленным проектам, не могут и не будут применяться никакие льготы.

Как сообщает сотрудник Report из Зангилана, об этом заявил заведующий сектором по работе с НПО отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации Президента Турал Алиев на "Форуме сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана".

По его словам, попытки вмешательства в сегмент НПО из-за рубежа незаконными способами под видом “грантов” недопустимы:

"Призываем азербайджанские НПО, работающие с иностранными донорами, сотрудничать в этом случае только на основании уведомления министерства юстиции. Просим НПО быть внимательными в этих вопросах".