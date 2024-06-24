О нас

Глава сектора ПА обратился к НПО, работающим с иностранными донорами

Глава сектора ПА обратился к НПО, работающим с иностранными донорами Финансовая прозрачность неправительственных организаций чрезвычайно важна. В отношении НПО, не соответствующих на практике заявленным проектам, не могут и не будут применяться никакие льготы.
Внутренняя политика
24 июня 2024 г. 15:18
Глава сектора ПА обратился к НПО, работающим с иностранными донорами

Финансовая прозрачность неправительственных организаций чрезвычайно важна. В отношении НПО, не соответствующих на практике заявленным проектам, не могут и не будут применяться никакие льготы.

Как сообщает сотрудник Report из Зангилана, об этом заявил заведующий сектором по работе с НПО отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации Президента Турал Алиев на "Форуме сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана".

По его словам, попытки вмешательства в сегмент НПО из-за рубежа незаконными способами под видом “грантов” недопустимы:

"Призываем азербайджанские НПО, работающие с иностранными донорами, сотрудничать в этом случае только на основании уведомления министерства юстиции. Просим НПО быть внимательными в этих вопросах".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan government official voices stern warning to foreign-funded NGOs
Версия на азербайджанском языке PA-nın sektor müdiri xarici donorlarla işləyən QHT-lərə çağırış edib

Экслюзивные новости

Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49
Глава Укрэнерго: Более половины энергосети страны повреждено
Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено
20 июня 2024 г. 17:08
Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi