Глава секретариата ЦИК: Интерес международных организаций к президентским выборам в Азербайджане высок - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Интервью Report с главой секретариата Центральной избирательной комиссии Ровзатом Гасымовым.

- Как идет подготовка к президентским выборам, назначенным на 11 апреля?

- Центральная избирательная комиссия начала подготовку к президентским выборам, ведется соответствующая работа. Мы проводим просветительскую работу. ЦИК руководствуется Календарным Планом основных действий и мероприятий по организации и проведению президентских выборов в Азербайджане. Утверждены кандидатуры нескольких выдвиженцев, они уже приступили к кампаниям по сбору подписей. Рассматриваются обращения и других кандидатов. Разумеется, в отношении этих кандидатов также будет принято соответствующее решение.

- Как повлияло объявление о внеочередных президентских выборах на работу ЦИК?

- Согласно положению Избирательного кодекса, ЦИК в течение 60 дней должен организовать и провести выборы в стране, независимо от времени их объявления. На организацию и проведение выборов законом отводится 2 месяца. ЦИК не испытывает никаких затруднений в связи с проведением этих выборов. Как и ранее, ЦИК проведет эти выборы по всем стандартам в соответствии с требованиями Избирательного кодекса и соответствующих нормативно-правовых актов. Мы не испытываем затруднений на этот счет.

- Процесс уточнения списка избирателей ежегодно завершается к маю. В этом году ситуация сложилась несколько иначе...

- Ежегодно, согласно требованиям Избирательного кодекса, с января по май уточняется список избирателей. Этот процесс стартовал и в этом году. После назначения внеочередных президентских выборов этот процесс просто претерпел определенные изменения с правовой точки зрения. ЦИК постоянно уточняет список избирателей. Действуют окружные избирательные комиссии, которые держат в центре внимания динамику явки избирателей. Изучение этой динамики помогает составить точный, выверенный список избирателей. Наоборот, назначение президентских выборов на 11 апреля, пошло во благо этому процессу. То есть мы тем самым ускорили начатый процесс. Согласно требованиям Избирательного кодекса, за 25 дней до голосования уточняются списки избирателей. При этом ЦИК создает избирателям возможность проверки сведений о них. Так, они могут проверить свои данные и в окружных избирательных комиссиях, и посредством сайта ЦИК. Для этого на сайте ЦИК предусмотрена функция поиска. Можно сверить свои данные со списками окружных комиссий и списками на интернет-сайте ЦИК. При отсутствии сведений, избиратель может обратиться с электронным заявлением, заполнив соответствующую онлайн-форму. ЦИК исследует эти обращения и после определения избирательного участка, по которому избиратель сможет реализовать свое избирательное право, предпринимает соответствующие шаги. Одним словом, назначение внеочередных президентских выборов ускорило процесс уточнения списка избирателей.

- Для отслеживания избирательного процесса на избирательных участках в целом будет установлено 1000 веб-камер. Это составляет примерно 20% всех избирательных участков. Стоит ли на повестке увеличение числа веб-камер?

- Как вы отметили, в день выборов на избирательных участках будут установлены веб-камеры. Вновь будет установлено 1000 веб-камер, то есть избирательный процесс будет отслеживаться на 1000 участках. Уже начаты технические проверки. Разумеется, это широкомасштабный, важный проект. У нас есть определенный опыт в этом направлении. Ныне ведется работа по данному вопросу.

- Совершенен ли нынешний Азербайджанский Избирательный кодекс?

- Мы не столкнулись с какими-либо трудностями и вопросами в связи с работами, проведенными в соответствии с Избирательным кодексом, принятом в 2003 году. Разумеется, на определенном этапе вносятся поправки и дополнения к Кодексу, все это направлено на его совершенствование. Этот процесс бесконечен, ведь общество находится в постоянном развитии, вносятся изменения в законодательные акты, регулирующие общество. Азербайджанский Избирательный кодекс создает условия для проведения совершенных, отвечающих стандартам, выборов. Азербайджанский Избирательный кодекс совершеннее избирательных кодексов некоторых стран. Мы видим это при сравнении. В Азербайджанском Избирательном кодексе вопросы отражены наиболее полно. Скажем, в Великобритании нет избирательного законодательства. После возвращения из Великобритании в начале 2000-х гг председатель ЦИК Мазахир Панахов провел пресс-конференцию. Журналисты интересовались избирательным законодательством Великобритании. Мазахир Панахов заявил, что “в Великобритании нет избирательного кодекса, избирательного законодательства, если исключить некоторые мелкие инструкции, широкомасшатбного документа нет. Однако выборы, голосование являются неотъемлемой частью жизнью людей”. Этот процесс принят обществом, полностью о нем информированном, поэтому нет необходимости придавать ему форму закона. Члены избирательных комиссий в Азербайджане становятся более профессиональными, получают больше информации, общество с каждым годом занимает различные позиции в связи с выборами. Азербайджанский Избирательный кодекс является совершенным документов, отвечающим международным стандартам.

- Какие различия между предвыборной обстановкой в преддверии президентских выборов 2013 года и нынешней ситуацией?

- На этот вопрос легче ответит тот, кто не работает в избирательной структуре. Потому что со стороны различия увидеть легче. Из наших уст это будет выглядеть несколько нескромно. В связи с тем, что наша ежедневная работа связана с выборами, высказывать какие-либо мысли по этому вопросу затруднительно. Посудите сами, сторонний взгляд всегда более объективен. Абстрагировавшись от своей работы, как гражданин, могу сказать, что шаги, предпринимаемые в связи с выборами в Азербайджане, совершенствуются. Когда азербайджанские избиратели высказывают свои мысли о выборах, они вникают в детали, а это значит, что общество информировано об избирательном процессе. И это при том, что Азербайджан относительно недавно обрел свою независимость. В мире принято выражение “молодая демократия”, так вот Азербайджан относится к странам с “молодой демократией”. Избирательный процесс в Азербайджане, как минимум, ничем не уступает развитым странам. Свидетельством тому является нынешнее положение, интерес людей к выборам, а также профессионализм окружных избирательных комиссий. Все стремятся к тому, чтоб назначенные на 11 апреля в Азербайджане президентские выборы были совершенными, стараются достичь позитивной динамики.

- Проявляют ли интерес к предстоящим выборам международные организации?

- Международная общественность всегда интересовалась Азербайджаном, потому что наша страна является самой сильной, самой развитой в регионе. Это крайне важно. Есть страны, превосходящие Азербайджан по своей территории и численности населения, однако их названия нигде не упоминаются. Это происходит потому, что такие страны не амбициозны. Азербайджан всегда выдвигал на первый план национальные интересы, это и привлекает международную общественность к нашей стране. Самым важным аспектом демократизации являются выборы. Как и ранее, интерес к предстоящим президентским выборам в Азербайджане высок. В Азербайджан, как и в страны в несколько раз превосходящие нас по масштабу, для наблюдения за ходом выборов направляются 300-400, это и есть наглядное проявление интереса.